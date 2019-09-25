國片《傻傻愛你，傻傻愛我》是金鐘視帝藍正龍首部執導作品，電影以喜憨兒的視角看世界，女主角郭書瑤（瑤瑤）和喜憨少年蔡佳宏（Leo）有大量的對手戲，其中一場戲她必須大罵對方，「我不但要對著他罵髒話，還要把他手上的東西打掉，比之前排戲的版本更激烈一點，他當場就真的被我嚇到了。」

瑤瑤感到十分抱歉，表示是為了演出萬不得已。藍正龍回憶蔡佳宏當下被震驚到忘了在演戲，必須立刻上前安撫蔡的情緒，幸好蔡很快就穩定下來，表現出專業演員的態度繼續演出。但蔡的個性單純，在此之後確實有一陣子不太敢找瑤瑤聊天。

不過2人平日互動其實非常溫馨，郭書瑤表示：「只要看到我不太講話，Leo就會過來問我累不累，還會拍拍我，鼓勵我。」有次她在蔡佳宏面前拍被打的戲，「他可能覺得我是真的受傷了，會立刻過來關心我，要幫我看傷口。」

當初藍正龍特地安排瑤瑤和蔡佳宏一起上表演課程，熟悉彼此並建立表演默契，瑤瑤印象深刻的說：「他（Leo）上課之後，真的差很多，一開始都不敢看我，後來都直接叫我郭書瑤，也會很可愛的過來牽我的手。」瑤瑤直接感受到唐寶寶們的貼心之處。

藍正龍回憶第一次和瑤瑤碰面，問對方喜不喜歡劇本，「她很直接回我一句『喜歡啊！』我就覺得她可以演出這個角色了！我覺得她是真心喜歡這個劇本的。」加上藍正龍希望角色自然，「瑤瑤和Leo站在一起給我一種很魔幻的感覺，我直覺感受到他們合作的演出會很吸引人。」該片11月1日上映。

(中時 )