▲國姓老街旁佔地1200多坪的公園兒童定地，近幾年均成為客庄12大節慶「搶成功」活動的主場地。（楊樹煌攝）

▲國姓老街旁的千餘坪公有地，目前已被公所徵收，未來將成為國姓新驛站。（楊樹煌攝）

南投縣國姓鄉長丘埔生透露，國姓鄉都市計畫長期未徵收的公園兒童預定地，公所已完成徵收，公所計畫用該塊國姓老街旁的千餘坪公有地，來打造俄羅斯風格的國姓新驛站，未來除肩負旅遊服務，並提供地方小農作為地區特色農產品展售中心，期帶動地區繁榮發展。

丘鄉長表示，位於國姓老街旁佔地1200多坪的「成功廣場」，當地原是都市計畫長期未徵收的公園及兒童預定用地，近幾年均做為客庄12大節慶「搶成功」活動的主場地，為能一勞永逸，公所已以6千200萬元完成徵收，將興建新國姓驛站，預估經費約需1億8千萬元。

今年鄉公所已向中央客委會爭取到前期規劃費100萬元，目前規劃案已發包，新國姓驛站的外觀設計為圓頂、尖塔的俄羅斯建築特色，為考量耐久性，將不採用原木建築，計畫在3年內完工啟用。

國姓鄉原來位在中潭公路旁的驛站，是921大地震後，當時縣長彭百顯利用俄羅斯捐贈的原木，興建的歐式斜屋頂建築，成為國姓重要的旅遊服務中心與農特產展售據點。使用20年後因台灣高溫潮濕氣候，不少地方不是腐朽就是蟲蛀，縣府雖有整修，但基於安全考量，2樓空間已封閉，且驛站土地是私有地，未來建築達使用年限報廢，縣府須拆屋還地。

(中時 )