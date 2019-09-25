周姓女老師因牙齒咬合不正，花費158萬元到整形外科診所進行正顎手術，術後她出現下巴無知覺、味覺變鈍等後遺症，控告謝姓、蔡姓2名醫師涉業務過失傷害罪。台北地檢署依醫審會鑑定，認定謝男未注意到周女牙齒神經走向異常，仍使用較容易傷害神經的手術方式，導致神經受損，今起訴謝姓醫師。

被起訴的謝姓醫師，因曾幫名人「法拉利姐」整形後腦勺，還幫患有睡眠呼吸中止的名作家動正顎手術。周女指控，2015年她因牙齒咬合不正、牙齒動搖疼痛等問題，找謝進行雙顎正顎手術，連同截骨、削骨，費用共158萬元。

她控稱，她術後出現下巴無知覺、神經舌頭等處麻痺問題。另名幫她做牙齒矯正器的蔡姓醫師，也未注意她牙齒咬合錯位等問題，裝隱適美隱形矯正器，害她牙周病更嚴重，控告謝、蔡2人涉業務過失傷害罪嫌。另向2人提起民事求償，一審判謝應賠109萬元，而蔡則無疏失免賠。

檢方根據醫審會鑑定，認為謝姓醫師疏未注意將周女牙齒本身缺陷列入評估考量手術方式，導致受有神經麻痺等傷勢，今依業務過失傷害罪嫌起訴謝男。蔡因罪嫌不足，另不起訴。

(中時 )