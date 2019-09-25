二河局25日再度召開說明會，針對治理線及用地範圍向大湖鄉親釋疑。（巫靜婷攝）

第二河川局副局長林玉祥說明治理計畫線及用地範圍線的代表意義。（巫靜婷攝）

大湖居民端看用地範圍計畫圖，了解自宅土地畫入情形。（巫靜婷攝）

說明會中部分鄉親對於用地範圍線畫設仍有疑慮，現場填寫意見表一併由二河局帶回經濟部審議。（巫靜婷攝）

經濟部水利署「後龍溪水系主流後龍溪治理計畫」因河川治理及用地範圍線畫入民宅、民地引起大湖鄉親反彈，25日二河局再度召開說明會收集居民意見，確定將用地範圍線退縮13米，保留12米最小防洪寬度，並承諾範圍內於1996年公告前興建的合法建物不會拆除，其餘訴求將送交經濟部審議後公告。

水利署後龍溪治理計畫大湖鄉恭敬橋下游至汶水溪滙流口河段遭大湖鄉富興村村民控訴1996年公告時，多數地主不知土地已被畫入河川治理及用地範圍導致使用權益受損，經多年陳情抗議及溝通，二河局決定將原公告用地範圍線由25公尺退縮13公尺等同一半還地於民，承諾將1周後將提報經濟部審議公告。

用地範圍雖退縮，但部分村民的住宅或土地仍在範圍內，有些甚至遭分割為畸零地，或治理線就畫在家門口等，二河局強調營造安全家園是所有人的期待，會優先針對後龍溪100年重現期距洪水可能到達範圍進行防洪工程，1996年前興建的合法建物不會被拆，屆時工程執行也會設法避開。

治理線爭議延燒至今，二河局2年間辦理6場說明會，並登門拜訪居民了解地主心聲，計畫修正後獲近7成居民認同，二河局副局長林玉祥表示，治水防洪為國家百年大計，鄉親的意見均會帶回經濟部審議委員會審議，未來施作工程前也會循公共對話機制說明溝通，確定畫線公告時將通知鄉公所協助周知。

(中時 )