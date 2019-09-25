最近去中市南屯區公所辦事，會發現一、二樓等候區有不少「鎮宅真君」鍾馗書畫像，尤其畫家更特別，他是台中市消防局第六救災救護大隊南屯分隊長謝嘉益，而在畫像旁題上秀麗字體的則是他的夫人王美容，平常水裏來火裡去的消防員畫鍾馗，更是豪邁，結合寫得一手好字的夫人題字，成就一幅好畫，祈能人人心存善念、散發正氣。
服務消防隊至今26年的謝嘉益說，從小就喜歡畫畫，到處塗塗寫寫，因家境關係，一直以來都是自學，在摸索中，從牡丹、荷花，畫到觀世音菩薩等神像，是半桶師，完全沒有配置色彩的觀念，僅憑自己的想像一筆一筆日常累積完成。
因為消防服務工作關係，深入接觸社會每個階層，更透徹了解生、老、病、死；特別喜愛大小廟宇神像，對鍾馗又更情有獨鍾，於民國2010年起，利用消防工作勤餘時間勤練鍾馗畫作，剛開始只是想貼在隊上鎮宅保平安，漸漸有人邀畫、參展。
而謝夫人王美容，也是自幼即對書法有天分及興趣，因緣際會下，拜已故書法大師王中天（王羲之正宗第74代子孫）為師，專研於楷書、草書、甲骨文、行書、隸書等之正統字體。
台中市南屯區公所區長簡士喆說，福降人間「畫鍾馗暨書法特展」畫展中，謝嘉益的畫作正氣凜然，栩栩如生，謝夫人字字功力深厚，希望透過這樣的展出，發揮正義之氣，讓我們的社會更和諧、安定，即日起至10月24日的展出時間，歡迎市民到南屯區公所1、2樓文化藝廊參觀，細細品味。
(中時 )
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