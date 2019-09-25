一年一度的雙十國慶即將到來，國民黨主席吳敦義今天下午在中常會上表示，希望政府高高舉起中華民國國旗，選上中華民國總統、領取中華民國薪水的蔡英文，沒理由不讓青天白日滿地紅的國旗在全國飄揚，呼籲蔡英文應全力慶祝國慶。

吳敦義說，蔡英文在選前提出許多自以為利多的政策，雖不一定都有效，然而有效的國民黨也不會反對。他舉自己十年前擔任立委時就曾希望將來能廢除印花稅，他強調自己並未反對廢印花稅，國民黨反對的是蔡政府沒有依照中央地方分權的立場，既然要廢地方稅收，就應該予以補足。

吳敦義表示，蔡政府有些政策還是不能治本，比如台灣觀光旅遊景氣很差，除了蔡政府對峙、僵持的兩岸政策，觀光旅遊的吸引力也逐漸減弱，遊覽車、飯店、飲食店等，生意都減少，不只是陸客少，觀光旅遊總數也不見成長。另外，失業率為三十四個月來最高，產業無薪假也相當嚴重，都造成很大壓力。

吳敦義指出，蔡英文現在已不敢說中共代理人，立法動作似已暫緩，事實上，蔡英文就是天字第一號的中共代理人，無論明獨或暗獨，將加劇兩岸緊張關係，皆可能以獨引統，導致對岸武力統一。

另外，談到蔡政府在選前大開選舉支票，國民黨主席吳敦義強調，蔡政府選前提出許多政策，經費來源是全民負擔，希望國民黨立院黨團為人民看緊帳目，提高攻擊力道，批判蔡英文變相買票，還由人民買單。

(中時 )