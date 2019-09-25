正式成軍不到1個月的九太科技，25日在花蓮觀護盃國際籃賽續創驚奇，靠著「三劍客」維克、加拉米普爾與吳怡斌都轟20分以上，九太終場99比87力退台灣銀行，搶下預賽2連勝，距離搶下分組第1與冠軍賽門票目標越來越近。

九太科技的前身是上季在SBL先盛後衰的金門酒廠，卻突然遭逢金酒公司宣布不再贊助，直到本月初才確定改由SBL元老企業九太接手，沒想到初試啼聲的第1次國際賽舞台，九太先是爆冷擊退衛冕軍寶島夢想家，接著又贏了台銀。

「感覺我們本土與洋將之間的配合越來越好，也更流暢，就連剛來的李愷諺、陳懷安等人也慢慢融入，確實有進步了，」九太總教練劉嘉發表示，「起碼今天對上台銀，我們身材上占據優勢，而且不僅洋將，就連本土球員也能得分。」

來自美國籃球名校堪薩斯大學的維克，貢獻23分、10籃板及5助攻的亮眼數據，世界盃伊朗國手加拉米普爾也有22分、12籃板，就連吳怡斌都拿下自己號稱生涯新高的22分，外加8籃板，讓他不禁笑說，「我好像很久沒拿這麼高分。」

九太接下來將跟美國、泰國兩隊交手，只要全勝就能昂首闖進觀護盃冠軍賽，不過劉嘉發賽後似乎仍不滿意球隊狀態，「其實我們還需要修正不少內外狀況，最起碼我想看到的速度與對抗性出來了，也能帶給觀眾真正具有精采度球賽。」

(中時電子報)