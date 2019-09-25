台中市產業故事館發展協會會員製作「功在故事」匾額，向卸任理事長許立昇（前排右四）致謝。（王文吉攝）

台中市產業故事館發展協會發表「協會認證標章掛牌」將掛在29家成員的事業體，是串連台中故事館的首席創舉。（王文吉攝）

經濟部工業局長呂正華（左二）蒞臨台中市產業故事館發展協會理事長交接典禮。（王文吉攝）

台中市產業故事館發展協會第1、2屆理事長交接暨認證標章掛牌典禮，25日在寶熊漁樂碼頭盛大舉行。在各界貴賓觀禮與祝福下，由寶熊漁樂碼頭館長吳德利擔任第二任理事長，副理事長由木匠兄妹木工房總經理周信宏出任。

活動邀請「台中市文化協進會」的小朋友，帶來充滿活力的太鼓演出。交接儀式由經濟部工業局呂正華局長擔任監交人，台中市副市長楊瓊櫻、文化局長張大春、經發局長張？及全台20餘家公協會理事長等人均共襄盛舉。

吳德利表示，他將全力健全協會運作與增進會員福祉，更致力於各故事館與相關業者有更多的合作，安排學界顧問的輔導，參與政府各項活動的開展，讓更多觀光客來到台中旅遊，讓在地優質的產品可以推廣到各地。

典禮上最大亮點非「協會認證標章掛牌」莫屬，由台中市產業故事館發展協會自行設計獨一無二的標識(Logo)，將在典禮結束後個別掛在29家故事館的館內，遊客前往即可清楚辨識，是串連台中故事館的首席創舉。

台中市產業故事館發展協會創立於2017年，是台中市唯一結合故事館、觀光工廠、博物館的產業群聚組織，強調在地人文、產業轉型、體驗觀光、文化創意的故事場域平臺，至今已有29家業者加入協會會員。

(中時 )