台中市產業故事館發展協會第1、2屆理事長交接暨認證標章掛牌典禮，25日在寶熊漁樂碼頭盛大舉行。在各界貴賓觀禮與祝福下，由寶熊漁樂碼頭館長吳德利擔任第二任理事長，副理事長由木匠兄妹木工房總經理周信宏出任。
活動邀請「台中市文化協進會」的小朋友，帶來充滿活力的太鼓演出。交接儀式由經濟部工業局呂正華局長擔任監交人，台中市副市長楊瓊櫻、文化局長張大春、經發局長張？及全台20餘家公協會理事長等人均共襄盛舉。
吳德利表示，他將全力健全協會運作與增進會員福祉，更致力於各故事館與相關業者有更多的合作，安排學界顧問的輔導，參與政府各項活動的開展，讓更多觀光客來到台中旅遊，讓在地優質的產品可以推廣到各地。
典禮上最大亮點非「協會認證標章掛牌」莫屬，由台中市產業故事館發展協會自行設計獨一無二的標識(Logo)，將在典禮結束後個別掛在29家故事館的館內，遊客前往即可清楚辨識，是串連台中故事館的首席創舉。
台中市產業故事館發展協會創立於2017年，是台中市唯一結合故事館、觀光工廠、博物館的產業群聚組織，強調在地人文、產業轉型、體驗觀光、文化創意的故事場域平臺，至今已有29家業者加入協會會員。
(中時 )
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