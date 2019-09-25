20190920中天新聞 連千毅曾「黑道底」！討債列「治平」 轉直播敢槓「吳宗憲」

連千毅之亂引發高雄街頭大亂鬥，不僅讓自己狼狽被捕，昔日霸氣大哥風範全失，還讓包括「館長」陳之漢、陳斐娟(阿娟)等公眾人物掃到颱風尾，不只館長因為一句「不方便評論」遭酸次元切割刀，阿娟日前更因在節目中被宅神朱學恒當面指出是第一個找連千毅上節目的人，令她當下笑得超尷尬…。

朱學恒近日受邀上陳斐娟主持《這！不是新聞》談連千毅竄出史，「光是這樣子他在蘆洲一帶那時候混得風生水起，只是後來因為暴力討債才被抓去關，不然他原來光靠這個（改車神技）要小弟有小弟、要金流有金流，所以等到他出獄之後，因為他本身那個嘴也是業務嘴，他也很會講，所以後來才開始走直播路線，想要洗白。」

原本以為朱學恒話說到這邊，就會告一段落，想不到他又繼續說了以下這段話，「阿娟妳的節目以前也是第一個找他上節目的，除了妳之外，沒有別人妳是第一個喔，妳也算是慧眼獨具發覺了他。」

然而不少網友就注意到阿娟當下反應似乎有些尷尬，她回應朱學恒：「那時候因為他在賣直升機，新聞炒得很熱，我們曾經在《54新觀點》有邀請他到節目。」自己講一講也忍不住笑場。

(中時電子報)