台中市政府客家事務委員會傳承東勢區大埔腔客語，持續推動「校園客語沉浸式教學」，向下扎根客家文化。桃園市政府客家事務局25日特來參訪東勢客家文化園區及東勢幼兒園，深入認識大埔客家文化、觀摩教學成效，盼跨縣市互相學習共同進步。

客委會文教發展組長馬紀政說，「大埔腔」為台灣客家語其中一個腔調，又以台中東勢等山城地區使用最廣，也被稱作「東勢腔」；東勢幼兒園透過簡報、教學觀摩及分享交流，展現台中客語沉浸式教學成效。東勢擁有最多使用大埔腔的客語人口，可洞察台中客家文化精華所在。

桃園市政府客事局主秘饒佳汶指出，東勢幼兒園是台中市客語示範幼兒園，成效優良，希望藉由這次入班觀摩瞭解台中市客語沈浸式教學，與台中市客委會互相學習。

市府客委會強調，2020年台灣燈會主展區將於台中花博后里園區登場，市府客委會將於園區內的花花步道設置「客家主題燈區」；屆時將再邀請桃園市政府客事局再次來訪台中，體驗客家文化與燈會之美。

(中時 )