外籍老師請問市長，如何把高雄打造成全台雙語教育的領頭羊？韓表示，這挺辛苦的，但可以看新加坡經驗，大概都花了2、30年的時間，為了下一代的培養，今天扎這個根下去，可能要2、30年後才會開花結果，若高雄先做，其他縣市也跟著做，整個台灣的情況就會往上提升。(劉宥廷攝)

高雄市長韓國瑜上任後非常重視孩子的語言能力與國際化視野，首要推動就是雙語教育，教育局今年投入4700萬元經費推動雙語教育，引進外籍教學人員47人，服務87所各類型雙語推動計畫學校；市長和議員們25日到校了解推動成果，小朋友則想和市長一起上課PK英文，韓說，「沒問題，找時間安排」。

外籍老師請問市長，如何把高雄打造成全台雙語教育的領頭羊？韓表示，這挺辛苦的，但可以看新加坡經驗，大概都花了2、30年的時間，為了下一代的培養，今天扎這個根下去，可能要2、30年後才會開花結果，若高雄先做，其他縣市也跟著做，整個台灣的情況就會往上提升。

韓說，小朋友會自行開關切換語言，遇到阿公阿嬤講台語，跟爸爸媽媽說國語，跟外籍老師講英文，推動下一代孩子一定要中、英文雙語俱佳，否則在國際競爭中吃虧吃大了；台灣四面環海，沒有石油、沒有鑽石、沒有煤，只有人才、人才、人才。

韓強調，下一代一定要具備雙語能力，高市府全力以赴，感謝議會、家長、外師的支持，讓下一代更強大。苓雅區成功國小自107學年度推動教育局「雙語實驗課程學校計畫」，由校內專任英語教師、跨領域學科教師與「傅爾布萊特」英語教學助理，依校訂課程計畫安排數學、生活、綜合、健體、藝文等五大領域學習課程進行雙語協同教學。

108學年度再增設1名外籍教師加入雙語教學行列，並新增課後雙語社團與校訂課程融入等教學活動，在1、2年級分別安排17及14節雙語教育課程，逐步扎根學校雙語教育。

(中時 )