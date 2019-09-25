高達8億大陸民眾等著「十一」黃金周出遊！大陸網路旅遊平台攜程日前預測，今年「十一」全國出遊人次可望達到8億人次，再度刷新「十一」黃金周客流新高應無懸念；且較去年同期的7.26億人次，預計約成長10％。

攜程、同城藝龍、途牛三大平台一致指出，今年大陸「十一」黃金周出境遊地點最熱門的國家為日本，大阪可望成為最大贏家。同城藝龍發佈的出境短線遊TOP10城市中，日本的大阪、東京、名古屋、京都、奈良獨占五席；其餘城市尚有泰國的曼谷、普吉島、芭堤雅、清邁及越南的芽莊。

(旺報 )