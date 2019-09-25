「十一」黃金周8億陸客出遊 海外首選日本 18:292019/09/25 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新疆喀什古城景區開城儀式的大陸遊客。（取自新華網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高達8億大陸民眾等著「十一」黃金周出遊！大陸網路旅遊平台攜程日前預測，今年「十一」全國出遊人次可望達到8億人次，再度刷新「十一」黃金周客流新高應無懸念；且較去年同期的7.26億人次，預計約成長10％。 攜程、同城藝龍、途牛三大平台一致指出，今年大陸「十一」黃金周出境遊地點最熱門的國家為日本，大阪可望成為最大贏家。同城藝龍發佈的出境短線遊TOP10城市中，日本的大阪、東京、名古屋、京都、奈良獨占五席；其餘城市尚有泰國的曼谷、普吉島、芭堤雅、清邁及越南的芽莊。 (旺報 ) #十一 #黃金周 #大陸 #出遊 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 十一長假將屆 中概股爭相表態 12:522019/09/23 財經 十一長假將屆 中概股爭相表態 04:102019/09/24 證券．權證 陸十一閱兵將軍人數創紀錄 時長80分飛機160多架 16:382019/09/24 兩岸 外媒關注東風41閱兵首秀 陸少將：不讓記者失望 19:062019/09/24 軍事 大閱兵將至 陸派員赴各國為「中國威脅論」滅火 20:062019/09/24 兩岸 陸十一閱兵1.5萬人 將軍人數創紀錄 04:092019/09/25 話題觀察 轟-20現身？十一閱兵最大彩蛋 04:092019/09/25 焦點新聞 中美貿戰露曙光 十一長假後復談 04:092019/09/25 焦點新聞 陸媒《環時》社評：經濟超級大國？承受不起這個標籤 11:362019/09/25 兩岸 十一前香港箭拔弩張 反送中示威天天來 13:282019/09/25 兩岸 兩岸熱門新聞 中東戰雲密佈 陸無人機異軍崛起抗衡美國 - 兩岸 中國心強大 殲-10C編隊越珠峰 - 焦點新聞 - 旺報 陸075兩棲攻擊艦防護火力曝光 堪比中型航母 - 兩岸 首次4款洲際核導彈閱兵壓軸 陸核戰略直嗆美國 - 兩岸 十一前香港箭拔弩張 反送中示威天天來 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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