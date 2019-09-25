北市議員高嘉瑜踢爆，捷運工程局涉嫌圖利特定標租公司，官商聯手當二房東炒作聯開宅。（張穎齊攝）

北市議員高嘉瑜4日踢爆，捷運工程局放任1人包租28戶聯開宅，甚至可以高價轉租當二房東，25日再爆，捷運局多次招標都獨厚同一家標租公司，讓標租公司再用更高的價錢轉租出去，質疑市府黑箱作業、圖利廠商，聯手成為炒房的共犯結構。捷運局回應，市府人力不足才委託給標出公司，強調標租公司是經評選勝出的。

高嘉瑜調查，鉅揚不動產有限公司自2017年起，獨得4件在小碧潭、蘆洲等站的聯開宅標案，且每轉租1間辦公室或住宅，就可獲得1.5個月的租金服務費；但明明其他角逐的廠商，都比鉅揚還來得大間，捷運局卻獨厚資本額僅有數百萬的鉅揚。

高嘉瑜還說，市府明明可以簡單請個工讀生，將租屋訊息上傳到租屋網，卻硬要給鉅揚賺一筆，還用最有利標、限制性招標方式；另外還有民眾標了鉅揚代租的聯開宅，但卻未得標，事後也完全查不到原因，也不公開誰得標、得標金額多少，結果竟在租屋網看到他要標的聯開宅，被以市府底價多20％的租金出租。

捷運局資財室主任徐淑慧表示，鉅揚是經過府內外共7個委員，根據計畫內容、實績、履約能力、價格、創意等條件，所評選出最優的；至於沒公開決標，是考慮個資問題，皆採價高者得。高嘉瑜聞後怒批「根本是黑箱作業！」

高嘉瑜更加碼爆料，有23人重複承租161戶位在小碧潭、蘆洲、辛亥、大坪林站的聯開宅，其中有140戶未獲捷運局同意就高價轉租，其中有用2萬元得標、3萬元暴利轉租，且這些全都委託鉅揚辦理轉租，痛批捷運局坐視不管，聯手廠商內神通外鬼，成了炒作租屋市場的共犯結構。

徐淑慧坦言，目前契約上沒有設定轉租條件，後續會檢討規畫，另外針對未獲同意就轉租者，捷運局要求2周內告知改善情形，否則最嚴重就收回解約。

高嘉瑜要求，檢調政風要介入調查，市府也要將這類聯開宅全部收回包租代管，以杜絕弊端。

(中時 )