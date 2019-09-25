李小龍會發起全球聯署 望保護李小龍故居

香港一代武打巨星李小龍去世近半個世紀後，他位於九龍塘的故居昨天遭到無情拆除，現場只見一片瓦礫。他的影迷會批評港府一邊高喊旅遊業面臨寒冬，一邊卻拆掉一個世界級的旅遊景點。

據《中央社》報導，李小龍是香港流行文化的傳奇人物，他的名言「Be Water」精神，還成為近期香港反送中抗爭活動時奉行的原則。

李小龍的影迷會「李小龍會」昨天在臉書發文說，「李小龍故居於公歷（曆）2019年9月24日，在業主及特區政府的棄救下，於今日拆毀，一代巨星故居終作飛灰」。臉書並附上日文版和英文版告示。

武打巨星李小龍曾居住過位於香港九龍塘的故居舊照，目前被其影迷會發現已於近日拆除。（圖／臉書@Bruce Lee Club 李小龍會)

香港媒體今天上午前往李小龍故居現場，發現大門已被圍上，前園一片瓦礫，現場則有帶著工具的工人。

李小龍故居「栖鶴小築」位於九龍塘金巴倫道41號，建於1970年代。1973年初，由嘉禾電影公司主席鄒文懷等人士購入，租給李小龍一家居住。1973年李小龍去世後，富商余彭年在1974年9月以85萬港幣購入別墅，裝修後租作鐘點酒店之用，名為「羅曼酒店」。

今年7月，業主表示，因房舍內部年久失修，修復開支又極龐大，因此決定拆除，香港屋宇署也在6月間批出拆卸申請。消息傳出後，「李小龍會」隨即發起網上聯署，促請港府介入，將故居改建成李小龍博物館，如此既可成為一個新的旅遊景點，也能保留港人的集體記憶。

不過，報導說，港府至今都未出手幫忙，李小龍故居難逃拆遷命運，不少網友紛紛留言表示深深惋惜。

(中時電子報)