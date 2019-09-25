民進黨主席卓榮泰今在中常會說明，他向前行政院長賴清德針對初選民調納入台北市長柯文哲一事，坦承「政治判斷有落差」，就有媒體在台北車站捕獲野生賴清德；賴清德被問到蔡賴配，他笑著直說，「謝謝啦、謝謝啦。」

據透露，卓今在常會時提到總統初選民調時，正國會中常委陳茂松則拿天候做比喻，指柯文哲當時是否參選，好比颱風警報都說要登陸了，最後卻北飄，柯確實也差點登記，當天柯媽媽還北上，只是最後變成擦邊而過。

據轉述，陳還強調，依據當初整體情勢，是中執會30多人共同判斷，且柯、郭目前還是有參選的途徑，因此，他不贊同卓用道歉這麼重的字眼，「輕輕鬆鬆講就好」，避免再生紛擾。

由於卓榮泰並不清楚說明他與賴何時見面，只模糊表示，「本週某一天」；不料下午媒體也在台北車站遇到賴清德，賴說，他要回台南了；被問到是否蔡英文總統見面？他說，「沒有啦」；至於與蔡總統之間，他說，這個沒有問題，初選結束時就已經表達對蔡英文總統的支持；對於蔡賴配？他笑著直說，謝謝啦、謝謝啦。

被問到國民黨在現在鬧成這樣，大家都很佩服您當初後的態度，有什麼感受？賴清德說，「哪裡，我是做我該做的事而已。」

(中時 )