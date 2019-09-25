陳翁24日晚間被人發現受困在馬遠公墓後方工寮，陳翁表示，自己上山採藥，原定當天來回，沒想到卻迷路，幸好有人路過聽見他的求救聲。（鳳林警察分局提供／王昱凱花蓮傳真）

奇蹟尋獲！花蓮瑞穗鄉一名69歲陳姓老翁自10號出門後就完全失聯，經歷十多天搜救未果，終於在24日晚間被民眾發現受困在萬榮鄉馬遠公墓後方工寮。老翁表示自己上山採藥，預計當天來回，卻沒想到迷了路，好在被路過民眾聽到他微弱的呼救聲，撿回一命。

鳳林警察分局督察組長吳全益表示，老翁平時常上山採藥，家屬原不以為意，但多日卻未見老翁返家驚覺不對勁，於15日報案後，警方隨即在居家周邊鄰近山區尋人，而17日老翁坐車於馬遠民政廳被發現後，以車為中心散開尋人，但歷經10多日搜尋未果，沒想到24日晚間傳來捷報。

富源派出所表示，24日晚間7時30分許接獲馬遠村馬姓村民報案，發現陳翁於馬遠公墓後方工寮。馬姓村民說，他與兒子開車經過，聽到微弱呼救聲下車查看，發現老翁後隨即將他帶下山至派出所並送醫。而工寮距陳翁車輛停放處約11公里。

陳翁獲救後表示，他原先準備上山採集草藥「鳥不踏」，原定當日往返，因身患糖尿病，隨身帶了一些糖果。迷路後白天一直在山區徘徊尋找出路，餓了就摘取野果野菜果腹，晚上在廢棄的工寮或鐵皮下過夜，走了十多日，雙腳腫起來，但並沒有受到其他傷害。

吳全益提到，老翁因多日奔波身體與精神狀態仍不佳，後續詳情要等陳翁恢復健康後再進行了解，也呼籲民眾，山區地勢與天後變化大，即便熟悉地勢與路況，還是需要再三小心，以免類似情況發生。

(中時 )