父母離異走上訴訟一途，孩子還需出庭，面對法院巨大沈重氛圍，若能有一隻熊娃娃陪著孩子，達到減壓、給予精神支柱的功能起不美哉？示意圖非當事件人兒童（花蓮兒童暨家庭關懷中心提供／王昱凱花蓮傳真）

據內政部統計，台灣去年有5萬多對夫妻離婚，但在大人婚姻破碎的同時，小朋友卻往往是最被忽視的那塊，面對嚴肅的家事法庭，讓許多孩子手足無措。花蓮兒童暨家庭關懷中心發起「法院寶貝熊」計畫，只要一百元，就能幫讓孩子們在出席時獲得由法官贈與的熊玩偶，讓法庭不再如此可怕。

「法官會不會很兇？」、「我說錯話會不會害了爸媽？」，關懷中心副主任簡詩涵說，法庭沈重氣氛連大人有時都喘不過氣，更何況是孩子呢？許多兒童出庭前都需要2至3次的減壓輔導，才能面對法院沈重壓力

花蓮兒家關懷協會自電影《速成家庭》獲取靈感，效法美國法院出庭時，兒童都可以拿到一隻玩具熊，成為陪伴、減壓的精神支柱，發起「一起夢想－陪孩子出庭的寶貝熊」公益專案。

協會與花蓮地院合作，預計推出熊玩偶，並由家事庭法官贈送出庭兒童，達到舒緩心靈、陪伴支撐的功能。第一期預計製作1千隻玩偶，每份只需要1百元即可幫助兒童度過漫長無助時光。

計畫預計於11月20日國際兒童人權日正式揭幕，簡詩涵表示，花蓮將成全國第一個陪伴熊啟用地區，未來於明年1月第一批熊寶貝就可正式於法院服役，希望其他縣市也可以借鑑，募款截至10月3日，仍缺6萬多元，期盼善心人士能踴躍幫助。

(中時 )