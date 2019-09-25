「跳水皇后」郭晶晶和霍英東家族第三代長孫霍啟剛結婚7年，育有1子2女，婆婆朱玲玲日前被媒體報導為犒賞郭晶晶，特地買了名錶給下月生日的郭晶晶當生日禮物。最近郭晶晶受訪，大讚婆婆親切，常幫她照顧小孩，更說很感謝婆婆「把我老公教得這麼好」，一句話誇了婆婆又讚老公霍啟剛品行好。

朱玲玲當年參選香港小姐獲得冠軍與最上鏡小姐獎項，她和霍震霆1978年結婚，2004年離婚，11年前朱玲玲與羅康瑞再婚，今年4月霍啟剛承認和郭晶晶生下二胎，當時朱玲玲透露已經探望過小孫女，更笑說郭晶晶基因強，兩個孫女都像她，又問她要如何獎勵媳婦？朱玲玲當時回應：「天天都獎勵啦，哈哈！」

據香港媒體報導，郭晶晶最近到米蘭參加時裝周，她先謙虛表示看到漂亮的衣服令她更想要減肥，希望有好身材可以穿起那些衣服，又問朱玲玲送名錶傳聞，郭晶晶說：「我婆婆其實很好，她也會常去看三個小孩，孩子有空也會去她家玩，一起游泳」，最後又表示非常感謝婆婆教子有方，將霍啟剛教育得很好，可見豪門媳婦的高EQ。

(中時電子報)