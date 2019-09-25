美國國防部已批准向泰國出售8架波音AH-6I「小鳥」攻擊直升機(little bird)，用以取代老化的7架AH-1F眼鏡蛇直升機(Cobra)。不過這兩種直升機的差異很大，能否完全取代還有變數。

全球飛行網(Flight Global)報導，美國國防安全合作局(DSCA)的聲明說，這筆交易將通過美國政府的外國軍事銷售（FMS）程序進行，價格4億美元，其中包括一系列武器、感應器、訓練和其他支援。

曼谷在2017年底，就曾發出了徵求8架新式攻擊直升機的請求，但當時邏到新國王的加冕典禮，以及泰國政府大選阻礙了軍購案。

不過，AH-6不是專職的攻擊直升機，而是一種多用途的特戰直升機，事實上，其他公司也提出更專門的攻擊直升機，比如貝爾公司，正在推銷AH-1Z蝮蛇攻擊直升機(Viper)，另外波音公司則更希望售出AH-64阿帕契(Apache)，歐洲空中巴士集團在推銷虎式直升機(Tiger)，土耳其航空也希望自己的T129可以入選。

AH-1F，是1980年的第2代陸軍型眼鏡蛇直升機，採用1具T-53渦輪軸引擎，性能較海軍陸戰隊的AH-1W超級眼鏡蛇明顯較弱，因此美國陸軍在1990前後，就將所有的AH-1S/F給汰除，完全由AH-64阿帕契取代。泰國的AH-1F機隊，平均年齡為37.8歲，確實有更換的必要。

(中時電子報)