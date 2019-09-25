基隆市田寮河與旭川河水質淨化工程，於25日在市長林右昌、基市議員、里長及在地居民的見證下，正式開工動土。（吳康瑋攝）

基隆市田寮河與旭川河水質淨化工程，於25日在市長林右昌、基市議員、里長及在地居民的見證下，正式開工動土。（吳康瑋攝）

基隆市田寮河與旭川河水質淨化工程，於25日在市長林右昌、基市議員、里長及在地居民的見證下，正式開工動土，將採用礫間處理工法，將地下汙水，營造親水空間。環保局表示，期待進一步改善基隆港整體水質，使河水不再散發惡臭。

林右昌指出，自他上任起，常聽到民眾對基隆港及主要河川，水質遲遲無法改善怨聲載道，而水質問題不僅影響市容，更傳出惡臭瀰漫，影響市民健康安危。他說，基隆自古至今有田寮河、西定河、南榮河、旭川河及牛稠港溪，這5條河川排入港域，若僅僅只處理其中幾條，都是治標不治本，因此市府將使用向中央爭取的「水環境改善計畫」經費，來啟動一共三期的汙水下水道工程，自旺牛橋上游包括東明大排等汙水截流，一次解決五條河川的水質問題，還基隆人一個乾淨的生活環境。

林右昌更表示，透過田寮河現地改善工程，將會把整條河川汙水抽乾，重新打造乾淨的新河底，將淤積了百年的汙泥全數去除，將整體改善長年以來根深蒂固的環境汙點，並進一步改造環境景觀。他也向民眾道歉，並表示，施工時間，將暫時封閉田寮河畔旺牛橋至中油加油站間的綠地公園及旭川河畔高速公速匣道間的停車空間，不便之處，敬請市民多見諒。

環保局在簡介水質改善處理工程時提到，6項計畫經核定的經費為4億2310萬9000元，而基隆目前沉砂池以上總汙水量預估為25,000CMD，第一期將先處理水量5,000CMD。環保局指出，預計在明年動工的第三期若完成，將可以完全處理25,000CMD的總汙水。

(中時 )