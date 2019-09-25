國立台灣海洋大學與行政院海洋委員會25日舉辦海洋專業人才培育論壇，邀請國內專家學者齊聚共同思考海洋資源保育等相關議題，期盼透過論壇對話。（國立台灣海洋大學提供／吳康瑋基隆傳真）

國立台灣海洋大學與行政院海洋委員會25日舉辦海洋專業人才培育論壇，邀請國內專家學者齊聚共同思考海洋資源保育等相關議題，期盼透過論壇對話。（國立台灣海洋大學提供／吳康瑋基隆傳真）

國立台灣海洋大學與行政院海洋委員會25日舉辦「2019海洋專業人才培育論壇」，邀請國內專家學者共同探討海洋資源保育等相關議題，期盼透過論壇對話，為「海洋臺灣」的發展願景，提出人才培育教育方針；論壇更以「海洋法政與資源管理人才培育」為主軸，安排產、官、學、研專家探討聯合國海洋法公約意涵與實踐、海洋事務與資源保育及海洋教育實務經驗

海大校長張清風致詞時說，海大在2013年成立臺灣海洋教育中心，整合國內海洋教育的發展，協助政府制定相關海洋教育政策。教育中心每年也都會固定舉辦海洋專業人才培育論壇，邀請多方海洋相關領域專家學者齊聚一堂，共同匯聚各地方政府、各級學校以及相關海洋社教場館所推動海洋教育的能量，來探討國際海洋教育發展。

海洋教育中心則指出，隨著海洋事務日漸國際化、多元化，並加上世界各國爭相競逐海洋資源及所屬權利，為避免紛爭，應訂立相關國際海洋法證制度。中心期盼藉著舉辦論壇，帶領台灣人掌握海洋變遷的未來趨勢，增加中華民國的海洋發展實力。

海委會副主委莊慶達表示，台灣四面環海，沒有理由不發掘海洋資源。蔡英文總統在去年4月海委會成立時，提出「健全海洋法制，做好生態保育工作」、「配合政策，推動海洋產業」及「強化海洋研究能量，培育海洋人才」3個努力方向。立法院今年可望通過「海洋基本法」，而為落實海洋政策及願景，培育海洋人才將成為最首要的課題。

(中時 )