斯里蘭卡高齡70歲母象媞琪莉是每年被迫參加坎地（Kandy）佛牙節慶典的近百頭大象之一，牠華麗裝扮下的憔悴枯槁模樣上月曝光讓眾人心碎。如今斯國官方宣布媞琪莉的死訊。

斯里蘭卡野生動物事務部門一名官員指出，亞洲象媞琪莉（Tikiiri）昨晚在首都可倫坡（Colombo）東方約80公里的凱格勒鎮（Kegalle）嚥下最後一口氣，政府已下令對牠進行解剖。

斯里蘭卡中部古城坎地上月舉行為期10天的佛牙節慶典，媞琪莉當時每天被迫披掛綵袍、頭戴發光面具，忍受鼓樂喧囂載人遊行長達數小時。

拯救大象基金會（Save Elephant Foundation）等動物保護組織披露牠華美裝扮下的真實樣貌。照片中，媞琪莉骨瘦如柴、疑似營養不良，當時在網路上引發議論。慶典主辦方後來讓媞琪莉退出遊行隊伍。

象類專家賈亞瓦德奈（Jayantha Jayewardene）指出，媞琪莉生前遭受惡劣對待：「牠嚴重營養不良，能活這麼久簡直是奇蹟。」

拯救大象基金會創辦人切勒特（Lek Chailert）在Instagram等社群媒體寫道，媞琪莉的死雖令人哀傷，卻也是解脫：「苦難結束了，牠的靈魂已自由。牠將不再遭受任何傷害。」

切勒特也希望媞琪莉永遠別回頭看望這個如此殘酷對待牠及同類的世界。

善待動物組織（PETA）告訴英國廣播公司（BBC），斯里蘭卡境內許多大象的遭遇和媞琪莉的相似或甚至更慘。由於主要的加害者是觀光業，組織呼籲觀光客避免騎乘大象或觀賞大象表演。

法新社報導，不少富裕的斯里蘭卡民眾會養大象當寵物，但虐象消息時有所聞。

根據金氏世界紀錄，亞洲象的平均壽命約60歲，目前記載最長壽的亞洲象是林旺，牠2003年以86歲高齡在台北市立動物園與世長辭。

(中央社)