來自香港，來台探視女兒的64歲梁婦，日前離開女兒住處，外出運動，沒想到運動完後，忘記怎麼回去，求助中市警局第四分局春社派出所，員警憑她片段記憶，騎著機車載她沿路尋找，終找到倚門祈盼的女兒，看到母親竟坐著警用機車回家，女兒也感到訝異，非常感激員警積極的協助。

梁婦表示，這次是來探望嫁來台灣的女兒，約只住10天，因女兒載孫子去補習，她自己去附近公園運動，本以為女兒已經帶她走了好幾次，應該是不會迷路，沒想到越走越覺得街景都沒看過，於是趕緊原路折返，向路過民眾求助，員警獲報到場協助。

由於梁婦只記得部份地址，是「嶺東路某號」，員警於是用機車載著她沿路找回去，找了約半小時，發現原來應該是「嶺東路某巷某號」，沿著巷子騎了進去，就發現她的女兒，已在門口張望多時，看到媽媽被警察載了回來，還嚇了一大跳，直說非常感激員警的積極協助。

春社派出所長江松泳表示，世界各地的旅客來臺旅遊或探親，如有需要警察協助的地方，常見語言不通而比手畫腳，但員警仍不分國籍，熱忱提供必要的服務。

(中時 )