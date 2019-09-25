縣府文觀局將客文拼音植入各式展覽作品解說，民眾欣賞藝文饗宴也能輕鬆學客語。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府創新推動客語政策，更將客家文化扎根藝文領域，與苗栗縣客家事務輔導團委員徐煥昇合作，在今年縣內美術名家年展的作品名稱及作者下方，加註客文拼音，讓民眾沉浸畫作之餘，也能輕鬆學習客文講客話，創客語沉浸式生活環境。

縣府透過跨局處合作、公私協力方式，推動促進地方客語整體發展計畫，2017年至2018年執行成效獲客委會肯定，與桃園市政府、高雄市政府並列甲組優等，為六都外唯一的優等縣市。今年縣府持續建置客語友善環境、鼓勵公教人員使用客語、推動學校客語教學外，更首創客語影片徵選活動、社區舞比賽等，並跨足藝術文化領域，再將客文拼音植入各式展覽作品解說。

客家事務科長湯惠琴表示，今年已於苗栗縣九陽雅集藝文學會作品聯展、台灣銀行藝術季、戴盛均書法作品資訊展等，加入客文拼音解說牌，獲民眾好評，即日起展至28日的2019苗栗縣美術名家年展「歲月」，也在107件作品的名稱及作者下方加註客文拼音，民眾在欣賞藝術之餘，也能認識客文拼音學客語，以寓教於樂方式，傳承客家文化。

(中時 )