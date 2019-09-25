苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚苗栗縣警局破案有功官警。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚內政部108年資深民防、義交人員。〔謝明俊攝〕

月前，鐵路警察李承翰在台鐵列車上執勤遭人持刀刺殺，引起社會大眾震撼，事後，竹南群聯電子公司董事長潘健成為防警察再遇類似事件，特別斥資購買500雙防割手套，贈送給苗栗縣警局全體員警使用，25日上午，苗栗縣長徐耀昌特別在縣警局禮堂，致贈感謝狀給潘健成，表彰潘健成力挺警察。

鐵路警察李承翰遭刺事件發生後，社會一片譁然，不少聲音在檢討警察裝備中，缺乏應對持刀歹徒時的保護措施及配備，多數警察機關私下也承認，確實急需類似防割手套，甚至是防刀防彈衣，來保護員警執勤時的安全。

位在竹南在群聯電子公司，董事長潘健成在得悉鐵警殉職事件後，主動與苗栗縣警局聯繫，表示願意採購500套防割手套，捐贈給縣警局全體基層員警使用，潘健成並在9月初，將購妥的防割手套送交縣警局分發各基層員警使用，獲得基層員警全面肯定。

為了表彰群聯公司熱心公益，苗栗縣長徐耀昌25日上午特別在苗栗縣警局禮堂，致贈感謝狀給潘健成，感謝他如此力挺警察。另外，徐耀昌並頒獎表揚刑大一隊隊長黃朝宗、三隊隊長胡敦隸等破案有功人員，以及108年度內政部服務資深民防、義交人員。

(中時 )