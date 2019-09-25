有人說慣竊看到想要的東西，如果不偷手會癢，而他們偷東西的理由千奇百怪，有時會讓人很傻眼。近日，大陸福建省警方破獲一起盜竊電動車案件，辦案中，發現嫌疑人當天剛從拘留所放出，結果一個多小時後，他又進去了。

據上海《看看新聞》報導，福建省晉江永和鎮居民停在店門口的一輛電動車被盜了。警方調取監控進行研判，發現這名盜竊電動車的嫌疑人是一名30多歲的男子，男子走路一瘸一拐。

這名走路姿勢奇怪的男子偷走電動車後，沒有啟動車輛，而是用兩腳蹬地，推著車拐入一條巷子。順著這條線索，派出所在一個小時後，在一家小賣部附近抓獲嫌疑人李某，並把失竊的電動車還給了失主。

李姓竊嫌偷了電動機車並未啟動，而是用腳蹭地滑行，都被路口監視器拍到。（圖取自《看看新聞》）

警方調查發現李嫌9月1日在晉江有盜竊一輛自行車，被行政拘留了6天。而後面這件竊車案發當天的上午11點，李剛從晉江的拘留所放出來，到了12點他就到永和鎮盜走了一輛電動車。

剛出監獄，李嫌為什麼又犯盜竊呢？他告訴警方說，當天他從拘留所出來後覺得「腳很疼不想走路」，當時剛好看到有輛電動車停在路邊，他就順手牽羊。但沒想到這麼快員警就找到了他。

(中時電子報)