台港公民團體9月29日將共同發起「台港大遊行－撐港反極權」活動，目前包括民進黨、時代力量、台聯等10個政黨參與連署支持。民進黨秘書長羅文嘉表示，民進黨中央也正式連署聲援，卓榮泰主席當天將率領黨內正副主管同仁以及其他自動參與的公職及支持者出席。

此外，明天經民連召集人賴中強為此遊行拜會卓榮泰，會後羅文嘉、林飛帆與賴中強召開會後記者會。

羅文嘉最後也提及，九月二十九日民進黨會響應民間團體發起的撐香港遊行，黨中央也正式連署聲援，卓榮泰主席當天將率領黨內正副主管同仁以及其他自動參與的公職及支持者出席，關心香港就是關心台灣，因為民主、反對極權統治是同樣的理念。

民進黨上週中執會，羅文嘉本僅對與會者表示，929鼓勵黨公職自發參與，會後也未對外正式說明，不過，日前民進黨中央回應中國連拔台灣兩南太友邦記者會，林飛帆除聲明黨中央立場，也主動表示，黨中央將參與929遊行，相關細節仍在規劃，但他本人也一定會參加，昨天黨中央則對雙北黨部發出鼓勵動員公文，鼓勵雙北黨公職及立委候選人參與當天活動。

台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會與台灣青年民主協會共同發起「台港大遊行－撐港反極權」活動，預計將在9月29日下午3時於立法院旁出發。為號召全民站出來撐香港，一同響應「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」與「庇護機制，刻不容緩」等遊行四大主張，發起團體代表也將於明天上午拜會民進黨中央黨部，下午則拜會時代力量中央黨部。

(中時 )