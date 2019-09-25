台南市左鎮區二寮里南164-1線區道（柑仔園農路）日前被豪雨沖毀，7、8月雨季影響搶修進度，公所督促廠商加緊趕工，預計下周三前恢復通車。（左鎮區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市左鎮區二寮里南164-1線區道（柑仔園農路）日前被豪雨沖毀，影響附近居民進出，公所積極趕辦復建工程，但因7、8月雨季影響，致使進度不如預期，近日天氣放晴，公所督促廠商加緊趕工，預計下周三前恢復通車。

左鎮區公所表示，施工期間適逢學校開學，為方便住附近學童上、放學，公所要求施工廠商以模板釘設一條通行便道，並搭設扶手欄杆作為輔助，使學童可以安全通過道路崩壞地點，就近行走至校車接送點。

偏鄉學童就學不易，左鎮國小一對姊弟家就住二寮里柑仔園聚落，上學路程超過17公里，平常有賴校車接送，此次遇豪雨沖毀農路，學校校長楊靜芳、教導主任陳容芯、六年級導師余奕斌也前往家訪，關心學生上下學安全。

左鎮區長李燿州表示，二寮里南164-1線區道2K＋800處道路日前被大雨沖毀，公所為維護用路人通行安全，已請廠商積極復建搶通，預計下周三前恢復通車，還給用路人一條安全回家的路。

(中時 )