進入英雄榜的打火兄弟們，開心指著自己的寫真大頭照。（李金生攝）

金門縣消防局大隊長陳參奇鼓勵同仁發揮才學，留下不一樣的工作回憶。（李金生攝）

打火兄弟不只會救災救護、抓蛇捕蜂，不少人也有特殊才藝。金門金湖消防分隊195梯替代役男楊勝博，就靠著自己的一雙彩繪巧手，將工作伙伴的猛男形象，用大頭照寫真在重訓室的牆壁上，成為大家秀肌肉、比豪氣的大擂台。

楊勝博將重訓室的空白牆面當作畫布，用素描技法搭配水泥油漆，以緊抓搶救器材的消防猛男作為主題，凸顯打火弟兄陽剛、健美的的工作形象，外加10餘位同仁的寫真大頭照貼滿牆角，營造英雄榜全員到齊的視覺感動，讓人看了豪氣指數直線上升。

楊勝博加入救災團隊以來，不但抓緊水帶、瞄子，拿起彩繪畫筆也是靈活輕巧，從表情、肌肉的線條描繪到光影、皺褶表現，乃至於消防器材的舖排，均以細緻筆觸展現精湛技法，充滿美感和藝術水平的大頭照，讓重訓室一下青春、活力起來。

金湖消防分隊表示，來自新北市的楊勝博，畢業於台灣藝術大學，平日熱愛美術創作，2018年底來到離島金門服役，主動要求繪畫牆面，獲時任分隊長潘妍廷及續任分隊長林政宏的大力支持，讓他在勤務之餘作畫，美化重訓室的空間環境，也為生硬的公務機關帶來力與美。

楊勝博說，他用1個月時間構思和發想消防猛男的形象傳達，重點是表現學長們出勤的專業和英姿，歷經14天一口氣完成作品，很開心自己能在服役期間，寫下不一樣的工作紀錄。

縣消防局長翁宗堯表示，許多替代役男具有個人專才，在消防局都能發揮所長，如有運動背景者可協助指導同仁專業體能訓練，有醫護背景者可協助救護工作，在消防隊均可獲得發揮。

(中時 )