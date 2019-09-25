古天樂（古仔）與宣萱繼電視劇《尋秦記》後，時隔17年於《犯罪現場》再度合作，不少粉絲都萬分期待他們再續前緣，甚至傳出將於年底結婚，不過2人否認此事，但互動依然受關注。古天樂在新片果然絲毫沒有憐香惜玉，竟在一場動作戲中用力把宣萱推向牆角，不慎弄傷她頸部，幸好無大礙，宣萱也笑言：「我不會怪他，Ok的！他會請客啦！」

宣萱表示，拍攝期間聽到頸部發出「啪」一聲時已心感不妙，但仍堅持下去：「反正都已『啪』出聲，所以一定要頂過去，為做這場戲，得要讓這犧牲值得嘛！」她認為動作戲為求逼真，難免會受傷，還幽默說：「兩個禮拜前我約了要整骨的，現在古仔幫我『啪』歪了，再去整就好，好像會便宜點。」

受傷後，宣萱觀看回放鏡頭時更不斷轉脖子拉筋，驚魂未定的她哭笑不得地說：「其實拍攝前我已經害怕很久了，因為我太了解他啦！好害怕跟他拍打戲！」原本該場戲劇組有準備替身演員，但宣萱為求效果完美，親身上陣，她表示：「導演跟古仔都建議我不如自己做啦！我也覺得這樣真的比較好，整個動作能一個鏡頭流暢地完成。」

古天樂當下也立刻關心宣萱，趕緊叫她去冰敷，再度進行拍攝時，古天樂更細心地為她調整毛巾位置，讓她躺在沙發時更加舒適。古天樂不忘大讚宣萱相當專業：「我有跟她說，你受不了就要喊卡，而她表現真的很好，過程中都沒有喊卡，因為力道之大脖子應該也會痛，但她就堅持忍住拍完，是相當讓人驚喜的！」該片11月1日上映。

(中時 )