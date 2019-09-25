隋棠發文。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

辣媽隋棠和老公Tony謝結婚4年，育有2子1女，今(25日)被周刊爆料有位護理師指出兩年前幫隋棠綁骨盆拯救下盤，9月中傳訊跟隋棠討應得的服務費卻沒下文，約2萬台幣的費用不知該向誰拿。對此，隋棠下午在臉書回應，她看了新聞才知道「當初說很開心能幫我綁骨盆而堅不收錢的背後，是有所冀望」，並喊冤說無意發文得罪阿姨，強調：「姐只借人錢絕不欠人錢」。

對於綁骨盆賴帳傳聞，隋棠稍早無奈表示：「看到新聞後才明白，是不是當初說很開心能幫我綁骨盆而堅不收錢的背後，是有所冀望，而我駑鈍的沒有感知也沒有報答。」並強調自己2月回應網友說骨盆對她效果不大，並非針對阿姨，「得罪了阿姨，我真的非常對不起，是我白目」。

最後隋棠說，因每個人體質不同，同樣的療程對不同人也會有不同效果，「我從沒針對阿姨，更從沒提起是阿姨綁的，實在無需對號入座」，最後澄清絕沒刻意欠人錢。

(中時電子報)