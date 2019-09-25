南韓總統文在寅在聯合國提議將朝鮮半島非軍事區轉型為國際和平區，統一部發言人李相旻今天表示，文在寅的提議包含在政府正研擬的非軍事區和平利用綜合計畫中。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅24日在紐約第74屆聯合國大會一般性辯論發表主題演講，提議將南北韓非軍事區（DMZ）改成國際和平地帶。他說，這條寬4公里、長250公里的和平區可成為解決衝突與維護環境的聯合國機構設置地點，最終將獲聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）宣布為世界遺產。

非軍事區（DMZ）是設在北緯38度線上軍事分界線（MDL）南北兩側各2公里的緩衝區，橫斷朝鮮半島，分隔南北韓，自1953年7月27日韓戰停戰協定簽署後，這條4公里寬的非軍事帶狀區內，66年來人跡罕至，可說是一處自然保護區。

李相旻在記者會上說，統一部和相關部會正在審核這份和平利用綜合計畫，綜合計畫包含可立刻推進的課題和中長期課題，文在寅提出的構想將經專家和有關部會討論後確定推進日程表。

對於與北韓的磋商情況，李相旻說，現在談與北韓的磋商計畫言之過早。

報導說，根據統一部之前公布的今年工作計畫，將討論與推進「和平利用非軍事區及邊境地區的計畫」，通過這項計畫，進而與北韓磋商雙方的合作方式。

文在寅在聯合國大會演講中提出將非軍事區改成國際和平區，包括南北韓攜手為非軍事區向聯合國教科文組織申請世界遺產，建設連接板門店和開城的和平合作區，吸引聯合國機構和其他和平、生態、文化機構在區內設辦公室，與聯合國地雷行動處等國際機構合作清理韓戰埋設的地雷等。

文在寅承認前方的挑戰很嚴峻，包括必須移除非軍事區約38萬枚地雷，但表示和平協議有助於推動排雷。

報導說，分析認為，文在寅是考慮到吸引國際機構常駐在非軍事區內可大幅減少南北韓邊境的傳統武器威脅，建構半島和平環境，對保障北韓安全產生積極效果。再說，保障北韓安全也是即將重啟的北韓和美國工作層磋商的議題。

不過，文在寅這個構想的前提是北韓和美國、南北韓關係改善等朝鮮半島局勢發展，這構想在統一部的綜合計畫中有可能是中長期課題。

(中央社)