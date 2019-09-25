裝置作品中〈打攪〉以高達7公尺的巨大「白兔」，揭露嚴重環保議題。（台北市文化局提供／游念育台北傳真）

「台北白晝之夜」預計將呈現至少45場演出與22處藝術夜間裝置，並設置在捷運大直站至西湖站周邊。（游念育攝）

2019「白晝之夜」將在10月5日開跑，今年選定在台北大直及內湖跨夜登場，延續白晝之夜的3大特色「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」，預計將呈現至少45場演出與22處藝術夜間裝置。北市府也響應「無車日」的活動，希望民眾可搭乘大眾運輸，捷運也將延長營業，加開劍南路站往忠孝復興站單向班次至10月6日清晨2點。

本次白晝之夜將展出22件裝置及錄像作品，以「雙面芭蕾」為主題，亮點裝置藝術是由各國藝術家共同創作，而這次會選在內湖是因當地為科技產業園區也有不少公共藝術，同時有舒適的步道、較大腹地，希望藝術活動可帶領市民重新認識這座城市。

其中，多件作品是以AR匯集而成，讓民眾透過虛擬影像重新認識內湖的樣貌。錄像作品則會在ATT 4 Recharge、美麗華百樂園、NEW SQUARE商場內外的大型屏幕展出。另外，裝置作品中〈打攪〉以高達7公尺的巨大「白兔」為主體，展現可愛卻也充滿侵略性的衝突感，揭露嚴重環保議題，提醒人類應與大自然共生共榮。

此外，許多裝置作品也結合舞蹈創作，其中〈打膠織・膠魂〉是由內湖社區媽媽們回收使用過的塑膠袋與舞蹈結合，響應環保的議題。去年，「白晝之夜」更高達40萬的參與人次，創下新紀錄。今年特邀國際串流平台NETFLIX首度參展，跨產業與首部華語原創影集《罪夢者》為藍本為「白晝之夜」拍攝預告片！

(中時 )