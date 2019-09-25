中國大陸建政70周年閱兵已經進入最後的倒數計時，外界最注意的仍是閱兵將如何對外展示快速發展的中國大陸軍事力量。據最新的閱兵預演內容發現，將在閱兵式中壓軸展出的4款核武器分別是巨浪-2潛射洲際導彈、東風-5B/C洲際導彈、東風-31AG洲際導彈與東風-41洲際導彈。這是中國大陸有史以來做出如此重大而高調的舉動，針對美國威脅的意味非常明顯。

《多維新聞》報導稱，結合近期發佈的《新時代的中國國防》有關核戰略的表述可以發現，北京雖然未能更改所秉持的核政策——如不首先使用核武器，但相關的核戰略卻在近20年來，特別是習近平執政任期內可謂是「狂飆急進」，這一方面得益於核武庫的擴充，一方面則受迫於外界風險挑戰的集中顯露。

據日前大陸國務院公佈，相較50周年、60周年閱兵，今年活動規模會更盛大，將有更多的武器裝備首次亮相，其中最最受矚目的當屬首次亮相的東風-41洲際彈道導彈。這款導彈是大陸自行研製，重55噸，長19米，可攜帶十多枚分導式彈頭，最大射程達14000公里，幾乎可以打擊地球上任何一個目標。這是中國大陸歷史上射程最遠的武器。

更重要的是，東風-41導彈具有高度機動性，比固定在發射井發射的導彈更難被發現，更容易在遭到第一次核打擊後倖存，併發動核反擊。其命中精度比其他型號的洲際導彈更高，其核威懾能力可與美俄相提並論。

另據消息稱，閱兵還將展示的東風31-A改進型導彈——東風-31AG洲際導彈則能攜帶5至6枚核彈頭，射程介於12000至13000公里之間，可覆蓋大部分北美目標，且更具機動性。此款導彈曾於2017年閱兵式與朱日和軍演上出現。

此外，報導說，大陸核反擊力量還有另外兩款重要武器：巨浪-2潛射洲際導彈、東風-5B/C洲際導彈。巨浪-2是大陸第二代洲際潛射彈道導彈，最大射程7,400至9,000公里，可攜帶單個或3至6個核彈頭，將佈署在094型核潛艇上，每艘可搭載12枚。

至於東風-5B洲際導彈，它採用兩級式液態燃料火箭，能攜帶3至5枚分導式核彈頭，體型較巨大，只能通過發射井來發射，其優點是殺傷力更大、突防能力更強。

雖然中共聲稱這次閱兵「不針對任何國家和地區，不針對任何特定事態」，但外界都認為，通過閱兵展示軍事實力，必然有其現實意義，特別是在現在國際情勢緊繃情況下更是如此。

(中時電子報)