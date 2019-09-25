有別於以往詐騙機房的形式，黃嫌在球場撥打電話，疑似相中球場開闊視野好、容易逃竄特點，但還是被警方逮個正著。（花蓮縣警察局提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮縣刑警大隊與內政部警政署刑事第四大隊本月23日兵分多路，於新北、花蓮、高雄等地，查獲以黃姓為首的詐欺犯罪集團，並從據點機房中起出筆電、手機等證物。特別的是以往詐騙多以駐點機房為主，此次花蓮黃嫌竟在球場撥打電話，被逮時還意圖將手機砸毀煙滅證據。目前集團依違反詐欺罪與組織犯罪條列移送偵辦中。

花蓮縣刑事大隊副隊長韓修愛表示，以黃嫌為首的詐騙集團，租賃民宅作為掩護從事詐騙，且常搬遷以避查緝，因此組成專案小組，經歷多日跟監後，於23日配合內政部刑事第四大隊分別對新北板橋區、花蓮市、高雄左營區等地展開搜索攻堅，逮獲黃姓主嫌與成員共16人到案，查扣電腦、手機、帳本與15萬元贓證物。

韓修愛說，此次黃嫌犯罪手法在花蓮前所未見，以往詐騙多於定點，但黃嫌卻在空曠球場撥打電話，疑似相中球場視野良好，且易於逃竄，被逮時還意圖摔爛手機，也讓警方首度在花蓮查獲移動式的詐騙手法。

警方表示，此詐騙集團專騙大陸人民，以1、2線分工，先由一線人員喬裝商家，謊稱受害人分期付款金額有誤，再由二線人員以銀行服務人員身份進行詐騙，要求被害人將款項匯入指定人頭帳戶。

花蓮縣警察局長陳樹徽表示，新的組織犯罪條例已將詐欺集團犯罪納入，不僅刑責加重，還會強制處以勞動工作等保安處分，呼籲民眾切莫以身試法，若遇上疑似詐騙電話，也可以撥打165專線查證，以免受騙上當。

(中時 )