媒體人黃光芹在臉書上爆料稱，去年12月張善政以成立智庫為名義，向鴻海集團創辦人開口要了500萬元。對此張善政辦公室表示，黃光芹所言並非事實，不但數額不對，該筆捐款完全用於張善政於3月成立的「善科教育基金會」，和張善政在韓國瑜的國政顧問團擔任總召集人，完全無關。

張善政辦公室指出，去年12月，張善政曾與郭台銘董事長會面，張善政提到自己有意成立基金會，加強推廣科技，如程式教育等，基金會之創設基金500萬元由張善政個人負擔，郭台銘董事長也隨即表示願意捐款，支持基金會的運作。

隨後張善政辦公室積極籌備「善科教育基金會」成立事宜。今年1月，張善政辦公室詢問郭台銘董事長方面，是否要指派董事、以及列為捐助人，郭台銘董事長方面表達完全尊重張善政，不指派董事、也不列捐助人，由郭台銘個人名義捐贈。

今年3月底，張善政辦公室開設「善科教育基金會籌備處」銀行帳戶。4月1日立即收到郭台銘董事長的捐款。因此，該筆捐款完全用於「善科教育基金會」的運作，不涉及總統選舉。

張善政辦公室表示，郭台銘董事長是4月17日表態參加國民黨總統初選，韓國瑜市長直到4月30日才確定願意被納入初選民調。這段期間，張善政仍未放棄投入總統大選的準備，也並沒有特別偏向支持哪位候選人。

張善政辦公室強調，張善政評估政局後，8月決定放棄參選，並願意協助由國民黨初選勝出的韓國瑜市長，提出有利於台灣下一步發展的政見，8月17日宣布成立顧問團，並擔任總召集人，所以，郭台銘董事長捐款協助善科教育基金會的運作，和張善政在韓國瑜的國政顧問團擔任總召集人，完全無關。

張善政辦公室指出，張善政感謝郭台銘董事長慷慨解囊，捐款協助「善科教育基金會」的成立相關事宜，共同加強推廣科技。盼外界不要再用不實的傳聞，扭曲郭台銘董事長愛台灣的用心和善意。

(中時 )