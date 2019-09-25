議員陳建銘指出，今年開始常態性實施「匝道儀控管制」後情形更加嚴重。（游念育攝）

「匝道儀控管制」目的是為控制高速公路上的車流，但卻反而造成平面道路堵車情形更加嚴重。（游念育攝）

台北市士林區「重慶北路」是北市重要路段之一，其中重慶北路4段往高速公路為6線車道，但北上交流道卻只有1線車道，每到尖峰時段就出現大塞車的情景，北市議員陳建銘指出，今年開始常態性實施「匝道儀控管制」後情形更加嚴重。

北市重慶北路4段往高速公路閘道口，自今年開始常態性實施「匝道儀控管制」後，每天車輛回堵更嚴重，原本「匝道儀控管制」目的是為控制高速公路上的車流，但卻反而造成平面道路堵車情形更加嚴重，因載客靠最外線道的公車遇到尖峰時段，更是動彈不得。

「匝道儀控管制」目前的模式為「紅燈17秒、綠燈21秒」和「紅燈13秒、綠燈34秒」，每15分鐘輪替一次。陳建銘表示，當初「匝道儀控管制」的實施並未與交通局研議，高工局就開始執行，且秒數差異也過於離譜，高速公路上的車流問題雖解決，但上下匝道的車輛常因爭先恐後發生事故造成嚴重塞車。

交通局科長王湮筑說，短期會在進行「匝道儀控管制」的時候，微調平面紅綠燈，讓車流更順暢。另外，在路段堵車時也會將車流即時資訊放到更遠地區供民眾參考，可提早改道而行。長期的部分將會與高公局規畫拓寬紅路燈前淨空的範圍。

(中時 )