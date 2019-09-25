重陽節到來，台中市長盧秀燕25日到南區福平里探望103歲人瑞江宋鋏妹女士，除致贈重陽敬老禮金1萬元、代贈中央金鎖片等賀禮，阿嬤立刻把紅包握緊緊，告訴盧市長說，「去水湳市場買紅茶、紅龜粿、炸番薯、榴槤」等，自己喜歡的食物，2人話家常，阿嬤分享養生之道，搭公車逛街，讓現場的人都說「酷」。

「市長來送重陽金！」，南區福平里辦公室擠滿人，里內103歲人瑞，大家以她為榮；江宋鋏奶奶分享養生之道，早睡早起、公園散步，心情好就搭公車，從南區到北屯區水湳市場買紅茶、紅龜粿、炸番薯、榴槤等，飲料店敬佩江奶奶精神，製作人形立牌豎立店門口，特別吸睛，阿嬤說，特別喜歡搭低地板公車出門。

台中市長盧秀燕表示，台中市民真有福氣，約有284位長輩逾100歲，65歲以上長輩超過35萬人，都是台中的寶貝，要更珍惜他們、以他們為榮，重陽節即將到來，代表市府及市民探望他們並致贈禮金，百歲人瑞市府加碼致贈1萬元禮金，祝福阿公阿嬤們身體健康、心情好。

社會局長彭懷真說，台中市今年7月恢復老人健保補助，減輕子女照顧負擔外，也透過長青學苑、社區照顧關懷據點的擴增，另敬老愛心卡多面向使用等，推動各項老人福利服務，鼓勵長輩多外出活動，希望動用更多志願服務的力量，陪伴照顧更多長輩，在台中活躍老化。

(中時 )