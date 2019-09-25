味全龍於斗六棒球場與Lamigo桃猿二軍進行交流賽，不僅日籍球星川崎宗則敲出披上龍袍後首支安打，選秀狀元劉基鴻及新秀郭天信雙雙開轟，最終味全龍以5比3戰勝桃猿二軍。

擔任第四棒的狀元劉基鴻在第2局首打席就開轟，替龍隊先得1分領先，桃猿在5局上半則靠林澤彬及許禹壕連續安打追平比分。不過龍隊下半局立刻發動攻勢，先是林旺衛、林孝程敲安上壘，接著牛塏曄的高飛犧牲打攻下超前分，郭天信擊出右外野方向2分全壘打，此為他個人棒球生涯首轟，拉開成4比1領先。

味全龍選秀狀元劉基鴻，在與桃猿二軍交流賽中，首打席就開轟。（資料照，味全龍提供／鄧心瑜傳真）

龍隊攻勢還沒結束，川崎宗則在此局敲出右外野深遠安打，且帶有1分打點，同時為他加入味全龍後，在公開比賽敲出的首支安打，將分數拉開成5比1領先。

雖然桃猿在8局上半趁龍隊更換投手之際追加2分，不過最終仍由味全龍以5比3拿下交流賽勝利。不僅川崎敲出首安，年輕小將劉基鴻、郭天信都展現開轟的長打實力；而桃猿今年第3輪選進的林澤彬則是今日陣中表現最亮眼的選手，4打數敲出3安猛打賞，且有2支長打表現。

明年味全龍將要在二軍歷練1年，最快2021年才能正式升上一軍比賽，今日以5比3勝桃猿二軍，拿下繼戰勝四川蛟龍後成軍的第2勝，接下來27日將與台南市成棒隊對戰，11月9日、10日自辦首場國際交流賽，澳洲阿德雷德巨人隊將遠道而來踢館。

(中時電子報)