既是呼籲「藝術疼惜藝術」，亦是將收藏視為一種創作，身兼藝術家、小說家、策展人、收藏家等多重身分的謝里法，得知蔡瑞月文教基金會為紀念蔡瑞月百歲，規畫的一系列活動需籌措經費，決定捐出自己50年來的收藏拍賣，將之視為「拆解人間零件」的行為藝術。

「所謂收藏，所有作品都是別人的作品，合起來成為我的收藏，就是我的作品，當中包含我個人的記憶、時代、理念、性格、機緣，創作是這幾個條件，收藏也是。」謝里法細數幾件作品的收藏機緣，如楊英風的木刻版畫《霧峰林家舊厝》，「當時他有個展，就指定我寫文章，後來就送上版畫和一件雕塑品，我估算超過1000美金，大概是我寫作以來『稿費』最高的一次。」

又如趙無極的版畫，竟意外是謝里法「揀」來的，90年代在巴黎逛跳蚤市場，看到散落一地的版畫，一眼看出其中有趙無極的版畫，從中㨂了4張「跟老闆說不還價買一張版畫，送我這4張」尤其當中有試印版，還有趙無極的鉛筆標註，「比買完成品更有意思」。

藏品中有張黃玉成的《農民圖系列》，謝里法憶兩人的交情笑稱，原本黃玉成打算70歲退休，看到謝里法高齡80餘仍持續創作，遂又重拾畫筆，「算是我對他的影響，也多了些對台灣的美好繪畫。」

「自20年前蔡瑞月舞蹈社被縱火，謝里法就開始幫助，且呼籲藝術疼惜藝術」蔡瑞月文化基金會董事長蕭濯廷感念在心，東之畫廊創辦人劉煥獻看著這些藏品在畫廊展出，指出此次拍賣集合了畫家、藏家，藝術品的第一與第二市場，一如自己40年來看盡台灣藝術圈的人情故事。

抱著嫁女兒般的心情，謝里法為自己的收藏史寫下完結篇，也相信每個作品接下來各會有新的故事。

(旺報 )