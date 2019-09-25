北屯區北新國中因特教大樓通道多處破損不平整、有高低落差，藍營立委沈智慧（右4）要求中央請建築專家評估，近期提校園修繕計畫。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

國民黨立法委員沈智慧25日督促2校園安全改善工程進度；台中市南屯區春安國小活動中心因屋頂破損，下雨易淹水，沈爭取中央地方合作，共編列90萬元經費，協助校方更換屋頂。北屯區北新國中因特教大樓通道多處破損不平整、有高低落差，沈智慧要求中央請建築專家評估，近期提校園修繕計畫。

沈智慧指出，今年7月已為春安館活動中心地板鋪面改善工程，向體育署及台中市教育局爭取140萬元，2次會勘又發現學校活動中心屋頂破損，對學童安全造成威脅，要中央、地方各提撥經費90萬元進行修繕。北新國中校長林慧娟表示，學校特教大樓室外通路多處破損且高低差大，希望校內進行無障礙修繕工程。

沈智慧當場允諾，為特教生及坐輪椅的同學，爭取一個方便、安全、友善的校園環境。另操場出現坑洞如「補破網」、學童安全堪慮，活動中心舞台布幔破損不堪，猶如「用釘書針克難修補」，甚至2棟40年校內老舊建物，亟需補強或拆除重建等，沈智慧提出向中央爭取，絕不讓學童的校園安全無保障。

(中時 )