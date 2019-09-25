揮別上季不受重用低潮，李愷諺今年夏天選擇跳槽九太科技，更在花蓮觀護盃逐漸找回自己應有身手，問他其中秘訣為何？他回答，「大概就是信心吧，在這裡打球很順，也不會猶豫，感謝寶哥(九太總教練劉嘉發)重新給我信任感！」

李愷諺曾獲SBL第14季年度新人，也是兩屆瓊斯盃中華白隊長、世大運國手，卻在上季大部分時間坐冷板凳，始終沒獲台啤教練團重用，但隨著跳槽九太之後，這一切逐漸改變，最好例子就是他在觀護盃前兩戰表現都很出色稱職。

「來到九太之後，充滿被信任感，就像我在世大運和瓊斯盃打球時，深受帕克教練信任的感覺，可以不再受到限制，如魚得水！」李愷諺說，「我想球員最需要的，還是教練願意給予上場機會，不用擔心隨時可能會被換下場休息。」

事實上如同李愷諺所說的，劉嘉發25日賽後表示，「愷諺本身能力相當不錯，更擁有不錯的內線突破，我很看好他跟于煥亞的後場組合，因為只要兩人在場上運球時間變少，且多傳導球，我相信這個後場組合能在關鍵時刻發揮作用。」

李愷諺表示，自己跟于煥亞很好搭配，因為兩個人可以互補，一有空檔就會彼此互傳，也能夠打很快，不過比起擔心本土，李愷諺更希望這次找來的維克、加拉米普爾兩名洋將可以更快融入團隊，甚至賽後他還清楚點出兩人問題。

「加拉米普爾今天在場上幾乎都沒提醒我要被擋掉，也幾乎都待在高位出手，根本不肯進去低位要球，至於維克好像在鬧脾氣，」連洋將表現好壞都很關心的李愷諺表示，「我想我們在場上跟洋將的溝通，必須要做得更好。」

(中時電子報)