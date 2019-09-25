趙少康要告李登輝 李辦：沒啥好回應 18:522019/09/25 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 趙少康要告李登輝 李辦：沒啥好回應。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黨產會指中廣為附隨組織，中廣還必須在收到處分書一個月內支付七十七億元。中廣公司深感遺憾，將具狀控告前總統李登輝、台綜院院長劉泰英背信。前總統總統李登輝辦公室主任王燕軍表示，沒啥好回應。 王燕軍表示，這件事很早以前就查的很清楚，趙少康只要據實陳述就好了。 (中時 ) #黨產會 #中廣 #趙少康 #李登輝 也許您會感興趣 推薦閱讀 年輕支持度低迷 趙少康說出韓心聲 14:552019/09/23 政治 小譚道聽圖說》Me too 16:302019/09/24 時事 韓國瑜怎贏蔡英文？趙少康開藥方 00:012019/09/24 政治 黨產會認定中廣是國民黨附隨組織 追徵77億 15:312019/09/24 政治 黨產會認定中廣為附隨組織 趙少康：應向國民黨追徵帝寶得利 16:002019/09/24 政治 邱大展：黨產會擺明修理趙少康 19:242019/09/24 政治 拚2020！趙少康建議韓要「望似人君」 洛杉基神回 08:172019/09/25 政治 趙少康要韓有「總統樣」 韓粉拋5問反擊！ 13:102019/09/25 政治 遭認定為國民黨附隨組織 中廣今將控告李登輝、劉泰英背信 13:542019/09/25 政治 被追徵77億元 趙少康秀證據告李登輝、劉泰英背信 16:152019/09/25 政治 政治熱門新聞 國民黨大轉彎決議慰留 郭台銘回應了！ - 政治 黃暐瀚嘆韓沒機會當選了 除非… - 政治 韓國瑜民調回升 部分郭粉回流了！ - 政治 綠黨最新民調出爐 網笑：蔡英文再爽也沒幾天 - 政治 傅崐萁首度公開表態挺韓 網友這樣說？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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