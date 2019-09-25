黨產會指中廣為附隨組織，中廣還必須在收到處分書一個月內支付七十七億元。中廣公司深感遺憾，將具狀控告前總統李登輝、台綜院院長劉泰英背信。前總統總統李登輝辦公室主任王燕軍表示，沒啥好回應。

王燕軍表示，這件事很早以前就查的很清楚，趙少康只要據實陳述就好了。

(中時 )