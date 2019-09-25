爭議長達20年的淡北道路工程今（25）進行環保署環評專案小組第4次初審會議，經過3小時討論後，專案小組建議修正後通過，開發單位（新北市政府）應補充環評報告書初稿，並提出與台北市政府協商結果後，全案將進入環保署環評大會討論。

「淡水河北側沿河平面道路工程（淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）環境影響評估報告書初稿」今下午進行專案小組第4次初審會議。

專案小組建議，新北市政府應強化說明主要道路（含關渡大橋、淡江大橋、延平北路、大度路等）路口、路段之分流規劃，以及與台北市銜接聯絡道路之衝擊影響、管制方式及交通改善規劃，並檢討相關交通流量分析中，公共運輸比率設定參數、目標旅運人次、通勤人數成長推估依據、及各主要道路服務水準推估之合理性，補充主方案與各替代方案的交通延滯改善比較結果，並說明本案與整體區域交通路網及新北市國土計畫之相關性。

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