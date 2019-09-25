讓樂迷為之企盼的「維也納－柏林愛樂木管重奏團」已抵台，結合德奧傳統各大樂團木管聲部首席的夢幻陣容，平常忙於樂團工作，加上維也納與柏林相隔兩地的距離，並沒有阻止他們熱愛室內樂、團練的決心，維也納愛樂長笛首席卡爾－漢茲．舒茲表示：「我們已很有默契，大家相約柏林見。」

「維也納－柏林愛樂木管重奏團」成員幾經歷代換血，在古典樂壇頗負盛名，是1983年由維也納愛樂長笛首席舒茲、柏林愛樂單簧管首席卡爾．萊斯特、柏林愛樂雙簧管首席雪倫伯格、維也納愛樂法國號首席霍格納以及維也納音樂院低音管教授米蘭．圖可維奇所組成。雖是木管五重奏的編制，但他們以「重奏團」命名，以演奏20、21世紀作品為主，試曲目需要可彈性加入弦樂或鋼琴。

柏林愛樂法國號首席史蒂凡．多爾表示，「不同的木管樂器，在音色、發聲方式，都很不一樣，要合而為一，一起演奏，非常不容易，卻也因此更加變化多端，我們必須要能夠呈現不同樂器的特性，同時又得是一個整體。」

柏林愛樂雙簧管首席強納森．凱利認為，五個人平常都是首席，「我們都會有機會演奏交響樂曲裡最美麗的樂段，但當自己不是主角時，要如何當配角，學習妥協，是五重奏的一大挑戰。」

卡爾－漢茲．舒茲表示，相較於較為嚴肅的弦樂四重奏，五重奏的表現更為靈活，加上樂團演奏許多當代作品，「我們試圖呈現更大面向的旋律性，以及旋律線條的層次，音色的對比性，特別是當代作品，有很多有趣的變化在其中。」

值得一提的是，柏林愛樂單簧管首席安德烈斯．奧登薩默在2018年加入演出陣容。台北行演出將於9月26日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )