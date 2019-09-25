台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲自8月組黨起，大肆延攬市府官員入黨，遭眾多議員炮轟黨政不分，將市府當作黨部，北市議會國民黨、民進黨、時代力量等3黨團決議，排定柯文哲在10月要進行3場專案報告，其中第3場10月24日，就是要柯報告關於黨政之間的分際，並檢討市府總決算的違失。

市議會25日舉行第13屆第4次政黨協商會議，要求柯文哲10月14日上午專案報告，關於北市重大工程及BOT案最新推動進度，包括社會住宅、居住正義2.0、大巨蛋案、C1D1土地開發案、北藝、北流、中正橋、各大市場改建及捷運民生汐止線、環狀線南北環段、東環段及萬大線。

10月17日上午專案報告，關於北市房屋稅調整規畫、廢止印花稅因應作為、商圈振興計畫、電子支付推動情形、交通政策精進作為、土地使用分區管制檢討與策進作為。

10月24日上午，柯文哲要專案報告107年度北市地方總決算市政府違失檢討、北市府嚴守行政中立及黨政分際，其中包含市府顧問和各局處機要人員進用情形及連政透明公約檢討。

(中時 )