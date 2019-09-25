蔡英文總統（前左）25日出席師鐸獎頒獎典禮，媒體詢問是否會找前行政院長賴清德擔任副手？蔡笑而不答，只表示「我現在要進去參加典禮了」；稍早接受採訪的行政院長蘇貞昌（前右）則表示，副總統人選要尊重總統，不過「大家都很期待，支持者都希望好好團結合作，怎麼做？這要看兩人的智慧。」(郭吉銓攝)

「蔡賴配」又現曙光？外界傳出蔡英文總統近期將再度向前行政院長賴清德表達希望兩人能夠合作，蔡英文今天面對媒體追問時笑而不答，行政院長蘇貞昌則表示「大家都很期待」，那要怎麼樣做「要看兩個人的智慧。」

隨著明年總統大選腳步接近，蔡英文總統副手人選受到外界高度關注，儘管力推「蔡賴配」的獨派已表示「兩人合作機率很低了」，不過近日卻再度傳出蔡英文近日擬再度向賴清德表達希望兩人能夠合作。

蔡英文今天出席師鐸獎頒獎典禮，媒體詢問是否會找賴清德擔任副手？兩人是否已通電話？近期是否會碰面？蔡英文看著媒體笑而不答，只表示「我現在要進去參加典禮了」。

同樣出席該頒獎典禮的蘇貞昌則表示，副總統人選要尊重總統，不過「大家都很期待，支持者都希望好好團結合作，怎麼做？這要看兩人的智慧」。

對高雄市長韓國瑜批評指蘇貞昌看高雄好像變成「全盲」，對此蘇貞昌表示，行政院長的工作很忙，「我沒時間跟他閒扯」，他奉勸韓市長，能在台灣當選縣市首長很不簡單，要珍惜機會好好做，做得好會受選民很大肯定，也會被市民一輩子懷念，「韓市長要多加油」。

對韓國瑜指稱有兩套標準，看到國民黨的縣市長跟抱來的一樣，蘇貞昌也表示「不會不會」，他每一個縣市都很重視，這些縣市首長都很不簡單，只要好好做，他都會大大鼓勵，需要幫忙他也都會盡力。

對新北市長侯友宜希望新北市第五選區「一定要拿下來」，媒體詢問這是否意味在把蘇貞昌女兒蘇巧慧當成連任假想敵？蘇貞昌則表示，「巧慧還很嫩啦，她現在認真拚連任，侯市長也很認真做市長」。

(中時 )