北港糕餅麻油節記者會，準備在地小吃讓民眾先嘗為快。（張朝欣攝）

北港國際糕餅麻油節活動，將於本月28、29日在北港朝天宮登場，25日主辦單位安排雲林縣長張麗善親自烹煮麻油料理供民眾先嘗為快，現場還有各種北港小吃免費品嘗，邀請全台民眾活動當天到北港鎮拜媽祖、遊老街、嘗小吃。

「2019漫遊北港老街尋古蹟暨國際糕餅麻油節」記者會25日在北港鎮武德宮財神廟廣場舉行，現場展示北港鎮形象商圈特色，包括厚德堂糕餅、廟後紅龜粿、元福麻油、老受鴨肉飯、立囍手作烘焙，以及武德宮的宗教文創商品。

雲林縣長張麗善化身廚師展現好廚藝，與行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、北港形象商圈發展協會理事長陳威任、北港鎮長蕭永義等人一起烹調北港麻油煎麵線，藉由北港麻油純、濃、香的幸福好味道啟動此次活動。

張麗善表示，北港朝天宮是國內外媽祖信仰中心，每年有超過600萬觀光人次到訪，此外北港鎮也是燈會與藝閣的發源地，最有名的麻油及糕餅，遵循古法製作風味獨特，邀請大家來北港進行1趟小鎮慢活之旅。

陳威任表示，活動當天現場分為主舞台區、競賽區、體驗區與饗味市集區，表演節目有嚴詠能打狗亂歌團、小叮噹樂團、雲火INFERNO火舞團等，展售市集匯集多種文創商品、伴手禮、美食小吃共100攤。

北港店家指出，北港鎮為早年雲林沿海地區雜糧集散地，花生、芝麻等農產品匯集在此交易，因此雜糧商行、碾米廠與榨油廠林立，其中麻油與糕餅風味獨特，是遊客公認的最佳伴手禮。

(中時 )