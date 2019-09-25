嘉中美術班學生黃友廷在中國醫藥學院附設醫院展出畫作。（嘉中提供／廖素慧嘉義市傳真）

黃友廷在中國醫藥學院附設醫院展出西畫。（嘉中提供／廖素慧嘉義市傳真）

黃友廷在中國醫藥學院附設醫院開個展，醫院人員熱烈歡迎。（嘉中提供／廖素慧嘉義市傳真）

國立嘉義高中美術班高三學生黃友廷，罹患僵直性脊髓炎，止痛藥、類固醇照三餐吃，痛到說不出來，就用畫的，分散痛感，創作西畫、水墨、版畫等作品，應邀到中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科診間展出。

黃友廷念小5被檢出僵直性脊椎炎，7年來照三餐吃止痛藥和類固醇，國中會考前還先到醫院打點滴，學校的跑步、大隊接力等體育活動，他都只能看著同學馳騁在田徑場，不能搬重物，由同學代勞。

黃友廷不擅言語，飽受異樣眼光，念嘉中美術班後，他寄情於畫圖、游泳，分散病痛感，屢次在全國性美術比賽得獎，並曾擔任模型研究社社長，此次以「痛的旅程」為題，展出水彩、水墨國畫、版畫，複合媒材等作品。

黃友廷說，疾病帶給他不幸，但也帶給他獨特的經歷，作品都是僵直性脊椎炎帶給他的靈感，感謝父母的陪伴，還有從國小到高中美術老師的栽培，讓他找到路走出黑暗，也感謝中國醫藥大學附設醫院提供展場，讓他與病友分享自己的故事，互相勉勵，一起加油。

中國醫藥大學附設醫院副院長藍忠亮說，僵直性脊椎炎患者中，有些病情不如他們所想的嚴重，卻很難走出心靈的恐懼，需要更多鼓勵及支持，友廷罹患幼年型僵直性脊椎炎，學校對其他學生多輔導與解釋，可以緩解誤解。

(中時 )