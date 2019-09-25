濁水溪出海口砂地透過綠覆蓋等方式進行揚塵治理。（張朝欣攝）

張朝欣／雲林報導

東北季風來臨，造成雲林縣揚塵空氣品質惡化，雲林縣長張麗善25日前往濁水溪出海口會勘，強調今年至今揚塵日事件較去年減少7天，將持續進行水覆蓋、綠覆蓋等作業，以達到出海口200公頃大沙洲與濁水溪整體揚塵治理效果。

雲林縣濁水溪沿岸麥寮、崙背、二崙等鄉鎮，上星期連續3天飽受揚塵侵襲，居民「吃飯配砂」怨聲載道，縣長張麗善25日偕相關人員前往揚塵最主要來源地區麥寮鄉濁水溪出海口，了解相關防治工法進度。

張麗善表示，針對濁水溪沿岸砂塵肆虐的5個鄉鎮，縣府與第4河川局透過疏濬、綠覆蓋搭配灑水系統，以及抽水井搭配水線等方式進行治理，目前進度已達8、9成，只需再1個月，沿岸高灘地裸露問題應可獲得有效控制。

此外，縣府針對濁水溪沿線5鄉鎮的國中小學，無論是新風換氣系統或冷氣機，都全力爭取經費陸續設置，以確保學習空間空氣品質清新，讓孩子們能專心上課，守護孩子們的健康。

第4河川局長李友平指出，目前20公頃大沙丘部分已完成治理，上星期每秒16公尺風速都沒揚塵；200公頃大沙洲部分，水井已建置約9成，相信很快就可看到成效。去年統計到9月21日，空氣品質超標有21次，今年已下降到11次。

雲林縣環保局指出，去年透過各單位共同努力，揚塵整體改善率達15％，今年4河局針對麥寮鄉濁水溪出海口的主要揚塵來源進行治理，上星期幾天的揚塵日，揚塵狀況整體來說還是較去年度略有改善。

(中時 )